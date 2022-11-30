Влахович: «Готов оставаться на скамейке запасных, если это нужно команде»

Нападающий сборной Сербии Душан Влахович высказался о предстоящем матче против Швейцарии, который состоится 2 декабря в рамках третьего тура группового этапа ЧМ-2022.

«Я отдам всё, чтобы Сербия вышла из группы, – рассказывает на пресс-конференции Влахович. – Готов пообещать, что мы сыграем с максимальной самоотдачей, и я верю в наш успех. Я готов выйти на поле даже с одной ногой, если этого потребует тренер, но без проблем могу остаться на скамейке запасных, если так будет нужно команде», – заявил форвард «Ювентуса».

Сербы занимают последнюю строчку в группе с одним набранным очком после двух туров. На счету Швейцарии три балла.