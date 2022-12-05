Гаджиев: «Сербы пострадали из-за неорганизованности»

Сборная Сербии подавала большие надежды накануне чемпионата, и в каком-то смысле она оправдала их, забив шесть мячей - это совсем не мало. Проблема в том, что она получила в свои ворота целых восемь, чемпионат мира выявили ужасные проблемы сербов в обороне. Известный российский специалист Гаджи Гаджиев считает, что это стало следствием проблем с организацией.

- Сербы располагают большим числом хороших игроков, рослая команда, мощно подготовленная, но у них были проблемы с организацией, - цитирует слова Гаджиева Betonmobile.ru.

В трех проведенных матчах сборная Сербии набрала лишь одно очко.