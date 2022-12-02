Сборная Сербии уже ведёт в матче со швейцарцами и выходит на второе место

В матче чемпионата мира между сборными Сербии и Швейцарии всё меняется очень быстро. Номинальные гости повели в середине первого тайма после удара Джердана Шакири. Довольно быстро Александар Митрович сравнял счет, а его команда к перерыву уже ведет.

Лушан Тадич снова стал создателем голевой атаки, он перехватил мяч на чужой половине поля, прорвался к штрафной и сыграл на Душана Влаховича, форвард был расторопнее опекуна и пробил низом в дальний угол ворот.

Счет стал 2:1, он позволяет сборной Сербии с 4 очками выйти на второе место, у Швейцарии - 3, Камеруна - 2.

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