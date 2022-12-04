Гаджи Гаджиев — о выступлении сборной Сербии на чемпионате мира: «За такое надо спрашивать»

Бывший главный тренер «Анжи», а ныне президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился мнением об игре сборной Сербии на чемпионате мира в Катаре.

Напомним, балканская команда не смогла выйти в плей-офф мундиаля, не одержав ни одной победы в трёх матчах группового этапа. Подопечные Драгана Стойковича заняли последнее место в квартете G, пропустив вперёд себя команды Бразилии, Швейцарии и Камеруна.

Гаджиев признался, что разочарован выступлением сборной Сербии на чемпионате мира. Специалист отметил, что причиной провала этой команды стали плохая игра в обороне и недостаток игровой дисциплины.

«С Камеруном вообще действовали безобразно, допустив одну и ту же ошибку дважды подряд, позволив сопернику сравнять счёт. За такие вещи надо спрашивать. И с тренера тоже», — приводит слова Гаджиева Betonmobile.ru.