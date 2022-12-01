Наставник сборной Сербии Стойкович: «Влахович готов сыграть против Швейцарии»

Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович поделился обновлённой информацией о готовности нападающего Душана Влаховича.

Звёздный 22-летний форвард, представляющий туринский «Ювентус», отыграл суммарно менее получаса в двух стартовых турах группового этапа чемпионата мира.

«Сейчас Влаховичу гораздо лучше, чем на момент нашего приезда в Катар, – рассказывает Стойкович, которого цитирует TMW. – Он полностью готов к следующему матчу. Завтра он может выйти в стартовом составе против Швейцарии, но я не буду говорить, выпущу ли его с первых минут», – сказал рулевой сербов.

Поединок Сербия – Швейцария пройдёт 2 декабря в 22:00 по московскому времени.