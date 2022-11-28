Гаджи Гаджиев — об игре сборной Сербии: «Где в современном футболе можно увидеть, чтобы защищались только 4 футболиста»

Бывший главный тренер «Анжи», а ныне президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира Камерун — Сербия (3:3).

По мнению специалиста, прошедшая встреча больше походила на товарищеский матч, так как соперники не хотели обороняться большими силами, из-за чего итоговый счёт мог бы быть гораздо крупнее.

«Где в современном футболе можно увидеть, чтобы защищались только 4 футболиста. Сейчас все бегут и в атаку, и в оборону. Когда быстрая атака, это один разговор, но после отбора сербы ещё передачи делают туда, где никого нет», — цитирует Гаджиева «РБ Спорт».

Гаджиев считает, что если в матче 3-го тура против Швейцарии сборная Сербии будет действовать в такой же манере, то добиться успеха не сможет.

Матч Сербия — Швейцария состоится 2 декабря. Начало — в 22:00 по московскому времени.