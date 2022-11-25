Газзаев считает, что сборная Сербии может выйти из группы на ЧМ-2022

Бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев высказался о шансах сборной Сербии на чемпионате мира – 2022.

«Что касается сербов, то это только первый тур. Если они в остальных матчах сыграют удачно, то, конечно, они могут выйти из группы», — заявил Газзаев «РБ Спорту».

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира сборная Сербии проиграла Бразилии со счетом 0:2. В следующем туре сербы встретятся с Камеруном, игра пройдет 28 ноября, стартовый свисток должен прозвучать в 13:00 по московскому времени.

После первого тура Сербия занимает последнее место в квартете G, не набрав ни одного балла.