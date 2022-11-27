Зделар уверен, что сборная Сербии ещё скажет своё слово

Сборная Сербии проиграла со счетом 0:2 Бразилии в первом своем матче на чемпионате мира, ровным счетом ничего не продемонстрировав в атаке. Продержавшись первый тайм, сербы пропустили два мяча во второй половине игры. Однако полузащитник московского ЦСКА Саша Зделар уверен в том, что его национальная команда еще покажет себя в оставшихся матчах. Сербам осталось провести игры со Швейцарией и Камеруном.

- Да, мы неудачно начали, но мы играли против одной из сильнейших сборных мира. Надеюсь, в следующих двух играх мы покажем, на что способны, - цитирует слова Зделара официальный сайт ЦСКА.