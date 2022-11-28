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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Камерун за пару минут матча с Сербией превратил 1:3 в 3:3

28 Ноября 2022 • 14:34 Комментировать
Камерун
3:3
Сербия
окончен

В понедельник в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира встречаются сборные Камеруна и Сербии. В начале второго тайма «орлы» раскатали африканцев и забили третий гол. Впрочем, на 64-й минуте камерунцы возродили интригу – Венсан Абубакар вышел на ворота, убрал подоспевшего защитника и технично перебросил мяч через голкипера. Боковой арбитр зафиксировал офсайд, но ВАР исправил ошибку, и гол был засчитан.

А уже на 66-й минуте счёт стал равным. Венсан Абубакар снова ушёл в прорыв и сделал пас на ворота на Эрика Чупо-Мотинга. Известный форвард чётко пробил в касание. 3:3!

Следить за матчем между сборными Камеруна и Сербии можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Сербии Сборная Камеруна Эрик Чупо-Мотинг Венсан Абубакар
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