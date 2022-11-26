Ондуа назвал цель Камеруна в матче с Сербией

Хавбек сборной Камеруна Гаэль Ондуа в разговоре с корреспондентом «Спорт-экспресса» высказался касательно предстоящего поединка против команды Сербии на чемпионате мира – 2022.

«Цель? Обязательно выиграть следующий матч - другого пути нет. Могли обыграть и Швейцарию... Мы старались сравнять, но было слишком поздно», - передает слова африканского футболиста российское издание.

Матч второго тура между сборными Камеруна и Сербии состоится в понедельник, 28 ноября. Начало запланировано в 13:00 по московскому времени. В стартовом матче на мундиале камерунцы минимально уступили Швейцарии со счетом 0:1.