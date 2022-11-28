​Ондуа получил вопрос насчёт скандала с Онана

Известный вратарь сборной Камеруна Андре Онана не сыграл в понедельничном матче против Сербии. Сообщалось, что представитель «Интера» покинет расположение команды из-за разногласий с главным тренером.

Комментарий по поводу этой ситуации дал футболист камерунской национальной команды Гаэль Ондуа.

«У нас 26 игроков, и каждый хочет играть. Надо быть всегда готовым. Не знаю, что случилось с Онана, честно говоря», - высказался Онана, чьи слова передаёт «РИА Новости».

Напомним, что матч второго тура группового этапа чемпионата мира между сборными Камеруна и Сербии завершился вничью со счётом 3:3.