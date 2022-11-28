Тренер сборной Сербии обеспокоен состоянием Влаховича

Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович рассказал, как себя чувствует нападающий Душан Влахович.

Футболист «Ювентуса» так и не появился на поле в матче против сборной Камеруна, а в поединке первого тура против Бразилии ограничился выходом на замену в концовке.

«Влахович ещё не набрал оптимальные кондиции. Он не готов играть в матчах такого высокого уровня, – заявил Стойкович на пресс-конференции после ничьей со сборной Камеруна (3:3). – Мы нуждаемся в наших лучших игроках, к которым относится и Душан, но его текущее состояние по-прежнему вызывает беспокойство», – сказал наставник сербов.