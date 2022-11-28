​Тренер Камеруна объяснил отстранение Онана

Рулевой сборной Камеруна Ригобер Сонг дал комментарий по поводу ситуации с голкипером Андре Онана. Ранее в прессе появилась информация о том, что Онана покинет расположение команды на чемпионате мира из-за разногласий с тренером.

«Онана – важный игрок, один из лучших вратарей мира, но интересы команды выше интересов любого игрока. Все игроки должны уважать команду. Это моя ответственность, и я не буду извиняться на это решение. Посмотрим, что будет дальше», - сказал Сонг журналистам.

Напомним, что Андре Онана не попал в заявку на понедельничный матч Камеруна против Сербии (ничья 3:3).