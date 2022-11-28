Сборная Сербии - первая в истории чемпионатов мира, забившая два мяча в компесированное время первого тайма

Сборная Камеруна сражается с сербами в настоящий момент, и африканской сборной сперва удалось выйти вперед. Но сербы отыгрались буквально в самом конце тайма, забив два мяча. Оба были забиты в обильно компенсированное время первой половины встречи. Как оказалось, Сербия стала первой сборной в истории чемпионатов мира, забившей два гола в добавленное к первому тайму время.

Следить за событиями игры между сборными Камеруна и Сербии в рамках группового этапа финального турнира чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.