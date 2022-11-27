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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Игрока Камеруна не накажут за флаг России на бутсах

27 Ноября 2022 • 13:54 Комментировать
Камерун
...
Сербия
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Через 21 ч. 40 мин.

Футболист сборной Камеруна Гаэль Ондуа в первом матче на чемпионате мира против Швейцарии играл в бутсах, на которых изображён флаг России. Полузащитник, имеющий российское гражданство, после той игры сказал, что ничего не боится, ведь считает Россию своим домом.

Федерация футбола Норвегии призывала ФИФА наказать Гаэля Ондуа. Тем не менее, ФИФА не будет рассматривать этот эпизод. Об этом сообщил журналист Василий Конов в своём телеграм-канале K/On/Off.

Во втором туре группового этапа чемпионата мира сборная Камеруна будет играть против Сербии. Матч состоится в понедельник, 28 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Сборная Камеруна Гаэль Ондуа
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