Тошич верит, что Сербия ещё способна выйти в плей-офф чемпионата мира

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич высказался о перспективах сборной Сербии на чемпионате мира в Катаре.

Напомним, что в своём первом матче на групповом этапе турнира сербы уступили сборной Бразилии (0:2). По мнению футболиста, большое влияние на итоговый результат, помимо силы соперника, оказали травмы ведущих игроков команды.

Несмотря на такой исход, Тошич считает, что у Сербии остались шансы выйти в плей-офф мундиаля.

«Всё будет зависеть от встречи с камерунцами. Я верю, что у нас всё получится. Потом будет игра с командой Швейцарии, где будем смотреть на наш максимум», — приводит слова Тошича ТАСС.

Свой следующий матч на чемпионате мира сборная Сербии проведёт 28 ноября против Камеруна. Встреча начнётся в 13:00 по московскому времени.