Абубакар забил свой первый гол на чемпионатах мира

Сборная Камеруна сражается с сербами в настоящий момент, и обе команды забили друг другу уже по три мяча. Второй гол Камеруна забил Венсан Абубакар, который в списке бомбардиров национальной команды занимает второе место после Самуэля Это-о. Как оказалось, для Абубакара это был первый гол в составе национальной команды в рамках чемпионатов мира. Доселе он отличался лишь в турнирах не столь престижных, как Мундиаль.

Следить за событиями игры между сборными Камеруна и Сербии в рамках группового этапа финального турнира чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.