​Сербия раскатала Камерун как на тренировке

В понедельник матч второго тура группового этапа чемпионата мира проводят сборные Камеруна и Сербии. Камерунцы первыми забили гол, но в конце первого тайма сербы отыгрались и даже вышли вперёд.

А в начале второго тайма Сербия упрочила свой перевес в счёте. В завершении атаки Сергей Милинкович-Савич грамотно подключил правее Андрию Живковича, выведя его на вратаря. Казалось, Живкович пробьёт сам, но он технично убрал мяч и переадресовал его в центр, а там Александар Митрович поразил пустые ворота. Сербия просто раскатала Камерун как на тренировке.

Следить за матчем между сборными Камеруна и Сербии можно в текстовой трансляции.