Тренер сборной Сербии: «3:1 – большой отрыв, мы разочарованы результатом»

Рулевой национальной команды Сербии Драган Стойкович дал интервью журналистам после поединка со сборной Камеруна во втором туре группового этапа чемпионата мира – 2022. Игра завершилась результативной ничьей – 3:3.

«Я уверен, что это был самый интересный матч этого мундиаля. При этом мы расстроены результатом. Мы вели в счете 3:1, это достаточно комфортный отрыв. Нужно было действовать более рационально и довести матч до победы. Ошибки стоили нам очень дорого», - передает слова специалиста Goal.com.

В заключительном туре группового этапа сборная Сербии встретится с командой Швейцарии.