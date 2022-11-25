Булыкин: «Сборной Сербии будет тяжело выйти из группы»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил шансы сборной Сербии на выход из группы на чемпионате мира – 2022 в Катаре.

«Сборная Сербии? Очень неплохая команда, но, думаю, им будет тяжело выйти из группы. Но все равно будем болеть и переживать за наших братьев», — цитирует слова Булыкина «РБ Спорт».

В первом туре группового этапа чемпионата мира сборная Сербии потерпела поражение от сборной Бразилии со счетом 0:2. В следующем туре сербы проведут встречу с национальной командой Камеруна, которая состоится 28 ноября, начало матча запланировано на 13:00 по московскому времени.