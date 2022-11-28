Камерун прервал серию из восьми поражений подряд - антирекорд Мексики устоял

Сборная Камеруна сыграла вничью с сербами, это была самая результативная ничья чемпионата мира, команды забили друг другу по три мяча. Для сборной Сербии это, скорее, неудачный результат, команда вела в счете 3:1. Что до сборной Камеруна, то она прервала серию из восьми поражений кряду на чемпионатах мира, которая началась еще в 2002 году. Лишь одно поражение отделило Камерун от повторения антирекорда сборной Мексики, которая в 50-е года прошлого столетия проиграла девять матчей кряду в рамках чемпионата мира.

В последнем туре сборная Камеруна сыграет с бразильцами, это случится второго декабря.