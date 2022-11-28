​Сборные Камеруна и Ганы установили совместный рекорд Африки на чемпионате мира

Сборная Камеруна сыграла вничью с сербами, это была самая результативная ничья чемпионата мира, команды забили друг другу по три мяча. А сборная Ганы забила три мяча корейцам, пропустив при этом лишь два.

Таким образом, две африканские команды, Камерун и Гана, на двоих забили шесть мячей в один день. Ранее африканские команды пропускали и по шесть, и даже по девять мячей за один день чемпионата мира - например, тот же Камерун, пропустивший шесть мячей от российской сборной на американском чемпионате мира 1994 года.

А вот забить шесть мячей в один день чемпионата мира Африке еще не удавалось.