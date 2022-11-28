Живкович - первый игрок сербской сборной, сделавший две голевые передачи за матч

Сборная Камеруна сыграла вничью с сербами, это была самая результативная ничья чемпионата мира, команды забили друг другу по три мяча. Для сборной Сербии это, скорее, неудачный результат, команда вела в счете 3:1.

Во второй раз в своей истории сборная Сербии не смогла победить, ведя в счете с разницей в два мяча в ходе матча чемпионата мира. Впервые такое случилось на ЧМ-2006 в игре против сборной Кот-д'Ивуар.

Две голевые передачи в этой игре сделал Андрия Живкович, полузащитник «Бенфики». Как оказалось, Живкович стал первым футболистом сербской сборной, которому удалось сделать две голевые передачи за матч в ее новейшей истории, с 2006 года.