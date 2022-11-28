Камерун не может выиграть на чемпионате мира с 2002 года

Сборная Камеруна сражается с сербами в настоящий момент, и африканской сборной удалось выйти вперед. Если Камерун удержит победу, то это будет первый успех для африканской команды на чемпионатах мира с 2002 года.

Тогда Камеруну удалось одержать успех в матче с Саудовской Аравией - гол забил Это-о. С тех пор Камерун пробивался на чемпионаты мира 2010 и 2014 годов, а также на нынешний Мундиаль, но так и не отпраздновал ни одной победы.

Следить за событиями игры между сборными Камеруна и Сербии в рамках группового этапа финального турнира чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.