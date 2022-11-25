Бушманов считает, что сборная Сербии может выйти из группы на ЧМ-2022

Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов оценил шансы сборной Сербии на выход из своей группы на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Думаю, что им будет нелегко в оставшихся играх. Но мы же знаем, что в футболе возможно все. Шансы на выход у сборной Сербии еще остаются», — цитирует слова Бушманова «РБ Спорт».

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира сборная Сербии проиграла сборной Бразилии со счетом 0:2. Во втором туре сербы встретятся с национальной командой Камеруна, игра состоится 28 ноября, стартовый свисток должен прозвучать в 13:00 по московскому времени.