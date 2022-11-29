Непомнящий — о конфликте с Онана: «Руководство решило, что у футболиста не может быть своего мнения»

Знаменитый российский и советский специалист Валерий Непомнящий высказался о конфликте в сборной Камеруна, после которого расположение команды покинул Андре Онана.

«Игрок попытался своё преподнести, но его выгнали. Есть много конфликтов во время крупных турниров, и все они решаются по-разному. Здесь руководство решило, что у футболиста не может быть своего мнения», — заявил экс-наставник «неукротимых львов» в интервью «Спорт-Экспрессу». Валерий Кузьмич отметил, что подобные конфликты являются нормой, вспомнив, что сталкивался с подобным в своей практике в Африке.

Напомним, что Онана покинул расположение коллектива из-за ссоры с тренером Ригобером Сонгом. По слухам, вратарь «Интера» не был согласен с игровым стилем наставника.