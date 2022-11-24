Гришин назвал причину, по которой Ондуа не удалось закрепиться в ЦСКА

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин рассказал, почему в своё время полузащитник «Ганновера 96» и сборной Камеруна Гаэль Ондуа не пригодился московскому клубу.

Напомним, Ондуа выступал за молодёжную команду ЦСКА с 2014 по 2015 год. По словам Гришина, футболист не пригодился тогдашнему главному тренеру «армейцев» Леониду Слуцкому, который предпочитал использовать Бибраса Натхо и Понтуса Вернблума.

«Не подошёл, потому что не смог выиграть конкуренцию. Ему было тяжело пробиться и его не взяли на сборы, после чего он уехал в клуб из Дании», — приводит слова Гришина Metaratings.

Отметим, что Ондуа выступает за сборную Камеруна на проходящем сейчас чемпионате мира в Катаре. Сегодня, 24 ноября, африканцы уступили Швейцарии (0:1). Свой следующий матч Камерун проведёт 28 ноября против Сербии. Начало — в 13:00 по московскому времени.