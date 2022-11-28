Митрович - первый сербский игрок, забивший более одного мяча за Сербию на ЧМ

Сборная Камеруна сыграла вничью с сербами, это была самая результативная ничья чемпионата мира, команды забили друг другу по три мяча. Для сборной Сербии это, скорее, неудачный результат, команда вела в счете 3:1.Что до сборной Камеруна, то она прервала серию из восьми поражений кряду на чемпионатах мира, которая началась еще в 2002 году.

Третий мяч сербской сборной забил Александар Митрович, который стал первым игроком сборной Сербии, забившим более одного мяча на чемпионатах мира.

Свой первый гол на ЧМ Митрович забил в 2018 в ворота Швейцарии, но тогда сборная Сербии, к сожалению, проиграла.