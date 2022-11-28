​Онана уедет из сборной Камеруна после скандала

Голкипер Андре Онана был выведен из состава национальной сборной Камеруна перед матчем второго тура группового этапа чемпионата мира против Сербии. Сообщалось, что страж ворот не согласился с тренером, который хотел от Онана игры в более традиционном стиле.

Как сообщает в социальных сетях известный инсайдер Фабрицио Романо, Андре Онана решил уехать из расположения сборной Камеруна на чемпионате мира в Катаре.

В третьем туре группового этапа чемпионата мира сборная Камеруна будет играть против Бразилии. Этот матч пройдёт в пятницу, 2 декабря.

Отметим, что на клубном уровне Андре Онана представляет итальянский «Интер».