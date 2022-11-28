Камерун выиграл лишь один матч у европейских сборных за все время участия в ЧМ

Сборная Сербии сражается с Камеруном во втором туре группового раунда финальной части чемпионата мира. Любопытно, что Камерун, хоть и является достаточно стабильным участником чемпионата мира все последние сорок лет, лишь один раз в пятнадцати матчах выиграл у европейской сборной - это случилось на чемпионате мира 1990 года, когда Роже Милла забил два гола Румынии и принес команде победу со счетом 2:1 в лучшем для любой африканской сборной чемпионате мира. Пять матчей закончились вничью, девять были проиграны.

Следить за событиями игры между сборными Камеруна и Сербии в рамках группового этапа финального турнира чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.