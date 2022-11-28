Абубакар - первый африканский игрок на чемпионате мира, забивший и сделавший передачу после выхода на замену

Сборная Камеруна сыграла вничью с сербами, это была самая результативная ничья чемпионата мира, команды забили друг другу по три мяча. Для сборной Сербии это, скорее, неудачный результат, команда вела в счете 3:1.

Что до сборной Камеруна, то она прервала серию из восьми поражений кряду на чемпионатах мира, которая началась еще в 2002 году. Ход игры для Камеруна переломил Венсан Абубакар - сперва он забил, а затем сделал голевую передачу и стал, как выяснилось, первым африканским игроком, который вышел на замену в матче чемпионата мира, после чего забил и сделал голевую передачу.

В последнем туре Камерун сразится с Бразилией.