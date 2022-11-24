Ондуа — о «Локомотиве»: «Мне жаль, что команда, в которой я вырос, сейчас находится в такой ситуации»

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа высказался о текущем положении своего родного «Локомотива» в чемпионате России. Напомним, что после 17 туров «железнодорожники» занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 13 набранных очков.

27-летний футболист признался, что следит за российским чемпионатом и ему очень жаль, что «красно-зелёные» оказались в такой ситуации.

«Мне просто жаль, что команда, в которой я вырос, сейчас на такой позиции. Но я буду верить, что эта ситуация пройдёт, что дальше они встанут на ноги снова», — цитирует Ондуа РИА Новости.

Также футболист отметил, что предложений о возможном переходе в московский клуб ему не поступало.

Напомним, что сегодня, 24 ноября, в своём первом матче на мундиале в Катаре Камерун уступил Швейцарии (0:1). Во 2-м туре группового этапа турнира африканская команда встретится с Сербией 28 ноября. Начало — в 13:00 по московскому времени.