Сербия сыграла два матча против африканских команд на чемпионате мира - и проиграла оба

Сборная Сербии сражается с Камеруном во втором туре группового раунда финальной части чемпионата мира. Любопытно, что статистика в этом случае явно против европейской команды, хотя обычно бывает наоборот. Сербия дважды, в качестве независимой страны (не будем вспоминать легендарные 9:0 в матче Югославия - Заир на ЧМ-1974) встречалась с африканскими командами - и оба раза проиграла, сперва Кот-Д'Ивуар со счетом 2:3 на ЧМ-2006, а затем Гане на ЧМ-2010, со счетом 0:1.

Следить за событиями игры между сборными Камеруна и Сербии в рамках группового этапа финального турнира чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.