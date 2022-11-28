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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Сборные Сербии и Камеруна выдали самый драматичный матч ЧМ-2022, но этим только уменьшили свои шансы на плей-офф

28 Ноября 2022 • 15:02 Комментировать (3)
Камерун
3:3
Сербия
окончен

В матче второго тура группового этапа ЧМ-2022 сыграли Сербия и Камерун.

Протокол игры  
Камерун3:3Сербия
(1:0) Кастеллетто Жан-Шарль29'  
  45'Милинкович-Савич Сергей (1:2)
  45'Павлович Страхиня (1:1)
  53'Митрович Александар (1:3)
(2:3) Абубакар Венсан64'  
(3:3) Чупо-Мотинг Эрик66'  
Эпасси ДэвисФай КоллинсКастеллетто Жан-ШарльН'Кулу Николя  24'Толо НухуКунде Пьер 67' (Бассогог Кристиан ( 67'  30') Онгла Мартин 55' (Абубакар Венсан ( 55') Замбо-Ангисса Андре-Франк 81' (Н'Куду Жорж-Кевин ( 81') Мбеумо Брайан 81' (Гуэ Самюэль ( 81') Чупо-Мотинг ЭрикТоко-Экамби Карл 67' (Ондуа Гаэль ( 67')
Запасные: Нгамалё Муми НиколяНгапандуэтнбу СимонНтчам ОливьеМбезо ОливьеЭбосс ЭнцоНсаме Жан-ПьерВу Кристофер
Милинкович-Савич ВаняМиленкович Никола  90'Велькович Милош 78' (Бабич Срджан ( 78') Павлович Страхиня 56' (Митрович Стефан ( 56') Живкович Андрия 78' (Радоньич Неманья ( 78') Костич Филип 90' (Джуричич Филип ( 90') Максимович НеманьяЛукич СашаТадич ДушанМилинкович-Савич Сергей 78' (Груйич Марко ( 78') Митрович Александар
Запасные: Младенович ФилипДмитрович МаркоРайкович ПредрагГудель НеманьяЭракович СтрахиньяИлич ИванЙович Лука  45'Лазович ДаркоВлахович ДушанРачич Урош
28 ноября. Стадион "Эль-Джануб Стадиум".

 

Понедельник на чемпионате мира открывали сборные Камеруна и Сербии, неудачно проведшие первый тур. Митрович, Тадич и Влахович совсем ничего не показали в матче против Бразилии, уступив 0:2. Камерунцы бодрее смотрелись против Швейцарии, создали пару моментов, но забить так и не сумели – 0:1. Так что Сербия и Камерун подходили к очному матчу в ранге аутсайдеров, да ещё и без забитых мячей на этом ЧМ.

Ситуацию с забитыми мячами в итоге исправили обе команды, а вот победитель был один. Сербы сразу показали себя в роли фаворита: забрали мяч, много атаковали. Обязан был открывать счёт Митрович, получивший после шикарного финта Тадича. Александр на замахе убрал ещё двух защитников, но пробил в штангу. Следом был ещё шанс у главного сербского бомбардира, но кивнул он мимо створа, замыкая кросс того же Тадича.

Сербия атаковала, обостряла и… пропустила первой. На исходе получаса игры Камерун заработал угловой, пошла подача на Нкулу, тот скинул на Кастелетто, которому осталось лишь с метра занести мяч в ворота – 1:0. Оправиться от шока сербы смогли только в добавленное к первому тайму время, когда дважды (!) ужалили соперника. От левого угла поля подал Тадич, а Страхиня Павлович замкнул кросс точным ударом – 1:1.

А на третьей компенсированной минуте обокрали Замбо-Ангисса, быстро раскрутили контрнаступление усилиями Живковича, и Милинкович-Савич с линии штрафной площади пробил впритирку со штангой – 1:2. После отдыха сербы вернулись ещё более заряженными и разыграли максимально спокойную комбинацию с пятью передачами в чужой штрафной площади. В итоге Живкович собрал на себя вратаря с защитниками, покатил вдоль вратарской на Митровича, которому осталось только катнуть в пустой створ – 1:3.

В тот момент казалось, что Камеруну не вернуться в игру, но у Сонга был джокер в рукаве. Венсан Абубакар вышел на замену, через 8 минут забил первый гол, а через 10 – сделал ассист. Сначала форвард вышел на рандеву с голкипером после заброса Кастелетто и «парашютиком» отправил мяч в цель, а затем Абубакар уже сам собрал на себя внимание, ушёл вправо и покатил на Чупо-Мотинга, которому осталось пробить по пустым воротам – 3:3.

После такого яркого перформанса у команд остались силы лишь на один интересный момент. Победу могли вырвать сербы, однако Митрович не смог переиграть Эмпасси в дуэли один на один, а добивание сблокировал защитник сборной Камеруна. В итоге красочная ничья 3:3, которая даже немного выбивается из концепции нынешнего чемпионата мира. Правда, ничейному результату никто не рад. Ведь сборная Швейцарии, даже если проиграет сегодня бразильцам, останется уверенно второй.

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Сборная Сербии Сборная Камеруна
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
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CELTIC FROST
28 Ноября 2022 в 15:53
Эх. сербы, сербы. В последний раз выходили из группы (сборная Югославия) аж в 1998 году.... И снова их шансы низки. Вот тебе и сильная команда.. по именам. . Вести в 2 мяча и так слиться. Теперь потребуется выигрывать у Швейцарии, если та вдруг не обыграет Бразилию..
AMV
28 Ноября 2022 в 15:40
Спасибо огромное за результативность.Сербии поможет только чудо для выхода из гуппы.
aegur
28 Ноября 2022 в 15:07
Сербы выигрывают 2 мяча, самое время сушить игру и ждать ошибок соперника.
Побежали добивать за что и поплатились.
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Камерун Камерун
Сербия Сербия
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Южная Корея Южная Корея
Гана Гана
2.75 2.95 3.05
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Бразилия Бразилия
Швейцария Швейцария
1.54 4.40 6.60
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