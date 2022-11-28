​Уткин отреагировал на скандал в сборной Камеруна

Основной голкипер сборной Камеруна Андре Онана был выведен из состава перед матчем чемпионата мира против Сербии. Причина якобы заключается в отказе Онана сыграть более традиционно.

Сборная Камеруна смогла открыть счёт в игре против Сербии, но в ответ «орлы» уже забили трижды (счёт 3:1 горит на табло на 60-й минуте). На ситуацию в камерунской сборной отреагировал известный журналист Василий Уткин.

«Когда в африканской сборной происходит скандал, она моментально перестаёт быть командой. Масштаб скандала обычно роли не играет. Вот поцапался камерунский вратарь с тренером, уехал с ЧМ - и всё. Разваливаются», - написал Уткин.

Следить за матчем между сборными Камеруна и Сербии во всех подробностях можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.