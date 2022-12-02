В первом тайме игры сборных Сербии и Швейцарии был установлен рекорд ЧМ для 21-го века

Сборная Сербии сражается в матче с командой Швейцарии в последнем туре группового раунда финальной части катарского чемпионата мира, и в первом тайме поединка был установлен рекорд чемпионатов мира для 21-го века. Дело в том, что обе команды забили друг другу по два мяча в первом тайме - и такое в матчах чемпионата мира случилось в первый раз в 21-м веке. В последний раз такое случалось в матче Англии и Аргентины в 1998 году.

Следить за событиями игры между сборными Швейцарии и Сербии в рамках группового этапа финального турнира чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.