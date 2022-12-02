Гол Шакири вывел сборную Швейцарии вперёд в игре с сербами

В эти минуты на чемпионате мира в Катаре проходят заключительные поединки группового этапа соревнований. И если в матче Камерун - Бразилия нет забитых голов, то в параллельной встрече счет размочили.

Защитник сборной Швейцарии Рикардо Родригес по свободному флангу убежал в отрыв и отдал передачу к чужим воротам, после рикошета Джибрил Соу отыграл на Джердана Шакири, который вколотил мяч в сетку.

В турнирной таблице лидирует Бразилия (7 очков), далее расположились Швейцария (6), Камерун (2) и Сербия (1).

Текстовый репортаж на LiveResult.ru.