Швейцария вышла в плей-офф на всех пяти последних крупных турнирах

Сборная Швейцарии вместе со сборной Франции стала командой, которая неизменно выходила в плей-офф на всех пяти последних крупных турнирах подряд. К ним относятся чемпионаты мира 2014, 2018 и 2022 годов, а также чемпионаты Европы 2016 и 2020 годов.

Что любопытно, на Евро-2020 на стадии 1/8 финала швейцарцы выбили из турнира французов в серии пенальти.

Накануне в Катаре сборная Швейцарии обыграла сборную Сербии (3:2) и вслед за бразильцами вышла в плей-офф мундиаля. На стадии 1/8 финала швейцарцы сыграют со сборной Португалии, которая выиграла соседнюю группу Н.

Помимо сегодняшнего матча, на чемпионате мира в Катаре сборная Швейцарии обыграла в группе команду Камеруна (1:0), а после проиграла сборной Бразилии – 0:1.