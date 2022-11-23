Дания может выйти из ФИФА

Руководитель датского футбольного союза Йеспер Мёллер заявил о возможном выходе организации из Международной федерации футбола (ФИФА).

«Это решение ещё не принято. Мы обсуждаем выход со странами скандинавского региона с августа. Вероятно, нам нужно пересмотреть отношения с ФИФА», — приводит слова чиновника издание The Athletic.

Также Мёллер отметил, что не будет поддерживать кандидатуру Джанни Инфантино на следующих выборах президента ФИФА. Такое же решение приняла и норвежская федерация футбола.

Напомним, что недавно руководство главной футбольной организации запретило некоторым сборным выходить на матчи ЧМ-2022 в радужных повязках, что вызвало большое негодование.