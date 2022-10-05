Игроки сборной Дании поедут на ЧМ-2022 без семей

По словам менеджера Датского футбольного союза Якоба Хойера игроки сборной Дании отправятся на ЧМ-2022 без своих семей.

«Мы не хотим способствовать увеличению прибыли для Катара, поэтому решили максимально сократить нашу туристическую активность. Раньше жёны и подруги футболистов путешествовали с нами на крупные турниры, но в этот раз мы решили поступить иначе», — цитирует Хойера Ekstra Bladet.

Таким образом, Дания продолжает протест против организации мундиаля в Катаре. Недавно свой жест продемонстрировал и экипировщик полуфиналистов Евро-2020 Hummel.

Напомним, что на групповой стадии ЧМ-2022 Дании предстоит сыграть против Туниса, Франции и Австралии.

