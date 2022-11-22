Юльманн прокомментировал ничью с Тунисом

Наставник датской национальной команды Каспер Юльманн высказался о ничейной игре против Туниса на старте ЧМ-2022.

«Я разочарован результатом и игрой команды. Особенно в первом тайме. Действовали слишком медленно и безынициативно», — приводит слова специалиста издание Tipsbladet. По мнению тренера, шансы в Катаре не исчезли, поскольку турнир только начинается, но теперь Дании нужно приложить больше усилий.

Напомним, что подопечные Юльманна не смогли забить в ворота африканской команды, сыграв вторую нулевую ничью за последние два мундиаля. Следующей игрой бронзовых призёров Евро-2020 станет поединок против Франции 26 ноября.