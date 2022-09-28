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Чемпионат мира по футболу 2022

Форма сборной Дании станет протестом против проведения ЧМ-2022 в Катаре

28 Сентября 2022 • 17:41 Комментировать
Дания
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Тунис
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22.11 16:00

Датский бренд одежды Hummel презентовал форму местной национальной сборной на ЧМ-2022 и вложил в неё двойное значение.

В компании отметили, что новая футболка вдохновлена не только юбилеем исторической победы на чемпионате Европы в 1992 году, но и нарушением прав человека в Катаре. Согласно заявлению экипировщика, по этой причине на новой форме тяжело разглядеть символику Hummel, которая выполнена в практически таком же цвете, что и сама футболка. «Мы не хотим быть заметными на турнире, который стоил жизней тысяч людей. Мы полностью поддерживаем сборную Дании, но не Катар в качестве хозяйки», – написано в официальном сообщении компании.

Напомним, что Дания выступит в группе D. Соперниками полуфиналистов Евро-2020 станут Франция, Австралия и Тунис.
 

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Чемпионат Мира Сборная Дании Чм-2022
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ДАНИЯ ТУНИС
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