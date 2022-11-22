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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Первые нули в Катаре: Дания и Тунис моменты создали, но реализовать не сумели

22 Ноября 2022 • 18:00 Комментировать (3)
Дания
0:0
Тунис
1 1.65 X 3.70 2 6.70
2-й тайм

В матче первого тура группового этапа ЧМ-2022 сыграли Дания и Тунис.

Протокол игры  
Дания0:0Тунис
Шмейхель КасперАндерсен ЙоакимКьяер Симон 65' (Йенсен Матиас ( 65'  78') Кристенсен АндреасКристенсен Расмус  25'Меле ЙоакимХёйбьерг Пьер-ЭмильДилейни Томас 45' (Дамсгор Миккель ( 45') Эриксен КристианСков-Ольсен Андреас 65' (Линдстрём Йеспер ( 65') Дольберг Каспер 65' (Корнелиус Андреас ( 65')
Запасные: Сков РобертРённов ФредерикБрайтвайт МартинНельссон ВикторВасс ДаниэльКристенсен ОливерВинд ЙонасСтрюгер-Ларсен ЙенсПоульсен ЮссуфНоргор КристианБах Александр
Дамен АйменБронн ДиланМерия ЯссинТальби МонтассарДрэгер Мохамед 88' (Кешрида Ваджди ( 88') Схири ЭльесЛайдуни Аисса 88' (Сасси Фержани ( 88') Абди АлиСлимане Анис 67' (Слити Наим ( 67') Жебали Иссам 80' (Межбри Ханнибал ( 80') М'Сакни Юссеф 80' (Хенисси Таха Яссин ( 80'  86')
Запасные: Матлути Аймен (Балбоули)Хассан МоуэзБен-Саид БеширГандри НадерШалали ГиланИфа БилельХазри ВахбиБен-Ромдане Мохамед АлиМаалул АлиЖазири Сейфеддин
22 ноября. Стадион "Эдьюкейшн-Сити Стадиум".

 

Две «красные» команды начали поход по мундиалю. Но отношения к сборным было абсолютно разное. Тунис видится злостным аутсайдером, а Дания – одним из главных претендентов на сюрприз. На Евро-2020 «датский динамит» рванул круто, поделив третье место с испанцами. А в Лиге наций датчане дважды обыграли французов – главных соперников по группе на ЧМ-2022. Поэтому старт от команды Юльманна ожидался довольно бодрый.

И каково же было удивление футбольной общественности, когда Тунис показал «зубы». Даже не так, африканцы просто смотрелись качественнее, выстроеннее, опаснее европейской сборной. Первый момент на сольном движении создал Дрэгер (не путать с Дрейером, игравшим за «Рубин»). Тунисец принял мяч на правом краю штрафной площади, ловким движением подработал под удар и пальнул в дальний угол. Небольшой рикошет сделал выстрел ещё опаснее, но мяч проскочил рядом со штангой.

Слишком слабый старт ЧМ-2022 был подкреплён голом Туниса. Слимане ловко обыграл Кьера и вывел Жебали на свидание со Шмейхелем, которого форвард легко переиграл. Порадовались тунисцы, вот только в офсайд забрался Иссам, сделав этот восторг преждевременным. До конца тайма ещё дважды могли отличиться тунисцы. После углового Мерия покатил на Лайдуни, а тот с острого угла пробил параллельно створу.

И ещё один супершанс был у Жебали, которого опять вывели на рандеву со Шмейхелем. Иссам пробил классно, метил в нижний угол, но Каспер умудрился сложиться и мяч достать. Слабая реализация Туниса вдохновила датчан и второй тайм они уже провели бодрее. Для начала датчане сравняли счёт по голам из офсайда. Сков Ольсен оказался в положении вне игры, и лишь затем обострил ударом с правого угла. На добивании оказался Дамсгор, однако порадоваться голу не получилось.

Затем пришло время сейвов от Дамена. Голкипер сборной Туниса вытащил из-под перекладины мощнейший удар Дольберга после навеса Эриксена, а затем пробил и сам Кристиан, заставивший Аймена взлететь к «девятке» собственных ворот. А вишенкой на торте датских моментов стал удар Андреаса Корнелиуса в штангу. С метра бил форвард, замыкая суматоху на угловом ударе, но тут уже за тунисцев сыграл каркас ворот.

Растранжирили массу моментов Дания и Тунис, голов так и не забив. Есть первая нулевая ничья на чемпионате мира 2022.

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ДАНИЯ ТУНИС
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Комментарии (3)
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ARTUR
22 Ноября 2022 в 18:16
Тунис симпатичная команда , организованная и даже я бы сказал смелая , нули на табло не должны были быть , начало было сумбурным но потом все было очень даже не плохо , пока что минус ставлю Катару , Ирану и Аргентине , эти вообще никакущие .
One Live
22 Ноября 2022 в 18:13
И это уже не выглядит как сенсация после унижения Аргентины)
ингерман
22 Ноября 2022 в 18:02
ай на счет пабеды не скажу.. но пораженья туц никто не заслуживал.. )))
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