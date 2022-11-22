Генич дал прогноз на матч Дания - Тунис

Комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от поединка между сборными Дании и Туниса в первом туре группового этапа чемпионата мира – 2022.

«Если датчане будут играть так же, как в отборе, то, думаю, у Туниса шансов нет. Мой прогноз - Дания выиграет и не пропустит», - передает слова Константина «РБ Спорт».

Встреча между Данией и Тунисом состоится сегодня, 22 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени. Также в этом квартете состоится игра между действующими чемпионами мира - французами - и национальной командой Австралии.

Финал ЧМ-2022 пройдет 18 декабря.