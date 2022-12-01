Защитник сборной Туниса: «Слуцкий поздравил меня после матча с Данией»

Защитник «Лорьяна» и сборной Туниса Монтассар Тальби рассказал, что после ничьи в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира с Данией (0:0) его поздравил экс-главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.

Напомним, что Тальби выступал за казанскую команду в сезоне-2021/2022, где и познакомился с российским специалистом.

«Слуцкий поздравил меня. Даже после того как я перешёл в «Лорьян», он сказал, что продолжит следить за моей карьерой», — приводит слова Тальби «Матч ТВ».

Напомним, что в трёх матчах группового этапа мундиаля сборная Туниса набрала четыре очка, не сумев выйти в плей-офф турнира.