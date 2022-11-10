ФИФА запретила тренировочную форму сборной Дании на ЧМ-2022

Международная федерация футбола наложила вето на тренировочную форму национальной команды Дании. Об этом сообщил президент Датского футбольного союза Якоб Йенсен.

На футболках данной формы планировалось нанести текст «Права человека для всех». Ради данной надписи от своих названий отказались два главных спонсора команды.

«Мы сожалеем об этом. Считаем, что послание «Права человека для всех» является универсальным и не относится к политическим призывам», - цитирует Йенсена DR.

Полтора месяца назад стало известно об основной протестной игровой форме национальной команды Дании.