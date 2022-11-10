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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

ФИФА запретила тренировочную форму сборной Дании на ЧМ-2022

10 Ноября 2022 • 23:04 Комментировать
Дания
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Тунис
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22.11 16:00

Международная федерация футбола наложила вето на тренировочную форму национальной команды Дании. Об этом сообщил президент Датского футбольного союза Якоб Йенсен.

На футболках данной формы планировалось нанести текст «Права человека для всех». Ради данной надписи от своих названий отказались два главных спонсора команды.

«Мы сожалеем об этом. Считаем, что послание «Права человека для всех» является универсальным и не относится к политическим призывам», - цитирует Йенсена DR.

Полтора месяца назад стало известно об основной протестной игровой форме национальной команды Дании.

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ФИФА Сборная Дании
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