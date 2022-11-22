Корнаухов — о матче Дания – Тунис: «Ничья справедлива по этой игре»

Экс-футболист ЦСКА Олег Корнаухов поделился мнением о результате матча между сборными Дании и Туниса, встреча первого тура группового этапа чемпионата мира завершилась нулевой ничьей.

Перед игрой комментатор матча Константин Генич сказал, что Дания выглядит, как клубная команда и будет играть очень организованно, но, по мнению Корнаухова, клубной командой выглядел Тунис.

«В середине второго тайма я думал, что Дания доведет матч до победы, но они не реализовали моменты. Ничья довольно‑таки справедлива по этой игре», — приводит слова эксперта «Матч ТВ».

Во втором туре чемпионата мира Дания сыграет с Францией, а Тунис проведет встречу с Австралией, оба матча состоятся 26 ноября.