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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Корнаухов — о матче Дания – Тунис: «Ничья справедлива по этой игре»

22 Ноября 2022 • 18:29 Комментировать
Дания
0:0
Тунис
окончен

Экс-футболист ЦСКА Олег Корнаухов поделился мнением о результате матча между сборными Дании и Туниса, встреча первого тура группового этапа чемпионата мира завершилась нулевой ничьей.

Перед игрой комментатор матча Константин Генич сказал, что Дания выглядит, как клубная команда и будет играть очень организованно, но, по мнению Корнаухова, клубной командой выглядел Тунис.

«В середине второго тайма я думал, что Дания доведет матч до победы, но они не реализовали моменты. Ничья довольно‑таки справедлива по этой игре», — приводит слова эксперта «Матч ТВ».

Во втором туре чемпионата мира Дания сыграет с Францией, а Тунис проведет встречу с Австралией, оба матча состоятся 26 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Дании Олег Корнаухов Константин Генич Сборная Туниса
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