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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Эриксен выразил недовольство по поводу проведения ЧМ-2022 в Катаре

14 Ноября 2022 • 15:58 Комментировать
Дания
...
Тунис
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22.11 16:00

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен высказался о проведении чемпионата мира – 2022 в Катаре.

«Все были против проведения ЧМ в Катаре, но футболисты только играют в футбол, а решения принимают люди «сверху». Мы пытается как-то привлечь к этому внимание, но перемены должны производить другие люди», — заявил Эриксен датскому телеканалу TV2.

В первом туре чемпионата мира 2022 года сборная Дании встретится со сборной Туниса, матч состоится 22 ноября, начало игры — в 16:00 по московскому времени. Помимо этого, команда Эриксена сыграет в группе D с национальными командами Франции и Австралии.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Сборная Дании Кристиан Эриксен
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