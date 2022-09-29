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Чемпионат мира по футболу 2022

В Катаре отреагировали на протестную форму сборной Дании

29 Сентября 2022 • 10:38 Комментировать
Дания
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Тунис
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22.11 16:00

Оргкомитет чемпионата мира в Катаре отреагировал на протест бренда одежды Hummel на форме сборной Дании.

Напомним, что экипировщик выполнил свой логотип и знаменитые шевроны в практически таком же цвете, что и футболку. Причиной для этого стало желание не рекламировать компанию на турнире, в организации которого погибли тысячи людей.

«После получения права на проведение ЧМ-2022, оргкомитет работал над прочным наследием турнира. По этой причине мы оспариваем заявление Hummel о том, что этот турнир стоил жизни тысячам людей. Мы отвергаем принижение наших заслуг в обеспечении безопасности 30 тысяч работников, задействованных в строительстве стадионов», – написано в официальном обращении оргкомитета.

Катарский мундиаль стартует уже менее чем через два месяца. В матче открытия хозяева встретятся с Эквадором 20 ноября. Соперниками Дании по группе D станут Франция, Австралия и Тунис.
 

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