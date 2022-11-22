​Эриксен в основе: Дания и Тунис объявили составы

Программу вторника на чемпионате мира будет продолжать матч между сборными Дании и Туниса.

«Алая гвардия» выйдет на поле с первых минут в следующем составе: Шмейхель, Андерсен, Кьяер, Меле, Андреас Кристенсен, Дилейни, Эриксен, Сков-Ольсен, Дольберг, Расмус Кристенсен, Хёйбьерг.

Представители Африканской конфедерации, в свою очередь, выйдут на поле в таком составе: Дамен, Тальби, Мерия, Бронн, Дрэгер, Абди, Схири, Лайдуни, Слимане, М’Сакни, Жебали.

Стартовый свисток в матче Дания – Тунис прозвучит в 16:00 по московскому времени. Следить за ходом игры во всех красках можно будет в текстовой трансляции.